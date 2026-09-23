Austria-Trainer: „Liga ist einfach gnadenlos“

Recht unzufrieden kann man bei Austria Salzburg trotz vier siegloser Pflichtpartien nicht sein. In den vergangenen Wochen kämpfte man mit zahlreichen Ausfällen, darunter auch schwerwiegende wie Florian Rieder oder Kapitän Luca Meisl, und schleppte sich regelrecht von Spiel zu Spiel.
„Mir tut das richtig leid für das Team, das alles dafür getan hat, konkurrenzfähig zu sein. Irgendwann geht die Substanz verloren und das war am Ende der Fall“, sagte Cheftrainer Christian Schaider nach der ärgerlichen 1:2-Niederlage am Samstag in Voitsberg. Für den Bayern waren die fehlenden Ergebnisse aber keine Überraschung. „Man muss eben auch sagen, dass Spieler wie Christoph Gruber, Luca Meisl, Florian Rieder oder auch Mohammad Mahmoud für uns nicht zu ersetzen sind“, erklärte er.
In dieser Liga ist es einfach gnadenlos. Das ist keine Jammerei, aber es ist schon sehr schwer.
Christian SCHAIDER, Cheftrainer Austria Salzburg
„In dieser Liga ist es einfach gnadenlos. Das ist keine Jammerei, aber es ist schon sehr schwer“, schilderte der 49-Jährige. Dass man dennoch auf Rang sieben in die knapp dreiwöchige Länderspielpause geht, ist auch dem starken Start geschuldet. Aus den ersten vier Partien holte man von möglichen zwölf Punkten starke neun Zähler. Mit 14 erzielten Treffern haben die Maxglaner die drittbeste Offensive. Nach der Pause rechnen die Klubbosse fest mit der Rückkehr einiger violetter Kicker.
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„Deshalb ist das Break jetzt auch sehr wichtig für uns. Wenn die Spieler zurück sind, können wir wieder unser Spiel trainieren. Dann bin ich guter Dinge, dass wir noch konkurrenzfähiger sind“, erklärte Schaider zuversichtlich.
Testspiel in Oberösterreich geplant
„Insgesamt haben wir schon den Fußball gespielt, den wir und auch die Fans sehen wollen. Aufgrund der vielen Ausfälle sind die letzten Wochen schon sehr schwer zu analysieren. Defensiv müssen wir noch stabiler werden“, verriet der Coach. Um so wichtiger, dass man mit Wels in der Pause (2. Oktober) einen Testspielpartner organisieren konnte. Liefering testet am Donnerstag (14) daheim gegen Bundesligist WSG Tirol.
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