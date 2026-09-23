Austria-Trainer: „Liga ist einfach gnadenlos“

„Mir tut das richtig leid für das Team, das alles dafür getan hat, konkurrenzfähig zu sein. Irgendwann geht die Substanz verloren und das war am Ende der Fall“, sagte Cheftrainer Christian Schaider nach der ärgerlichen 1:2-Niederlage am Samstag in Voitsberg. Für den Bayern waren die fehlenden Ergebnisse aber keine Überraschung. „Man muss eben auch sagen, dass Spieler wie Christoph Gruber, Luca Meisl, Florian Rieder oder auch Mohammad Mahmoud für uns nicht zu ersetzen sind“, erklärte er.