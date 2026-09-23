Zum Jubiläum führt die Laufstrecke an Löwen vorbei

Weil die vielen Events in der Altstadt zur Belastung für Bewohner geworden sind, musste man umsiedeln zum Schloss Hellbrunn. Damit ergeben sich für die unterschiedlichen Bewerbe neue Strecken. Besonders spannend: Beim Nightrun über 7,8 Kilometer und rund 95 Höhenmetern läuft man einen Teil der Hellbrunner Allee, danach durch die Wasserspiele und vor dem Ziel durch den Afrika-Teil mit den neuen Löwen im Zoo.