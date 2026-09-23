Zum Jubiläum führt die Laufstrecke an Löwen vorbei

Das Salzburg Trailrunningfestival steht in den Startlöchern. Rund 2000 Teilnehmer werden zur Jubiläumsausgabe erwartet. Die neue Streckenführung bietet dabei einige Highlights.
Das Salzburger Trailrunningfestival hat sich in den vergangenen Jahren fest im Sportkalender in der Mozartstadt etabliert. So feiert das Laufevent heuer von 23. bis 25. Oktober seinen 15. Geburtstag! Trotz des Jubiläums erklärt Organisator Josef Gruber: „Es ist ein bisschen Wehmut dabei.“ Denn bislang waren Start und Ziel am Kapitelplatz, also im Herzen Salzburgs. „Mit dem Konzept, Trailrunning mitten in der Stadt zu machen, waren wir Vorreiter.“
Weil die vielen Events in der Altstadt zur Belastung für Bewohner geworden sind, musste man umsiedeln zum Schloss Hellbrunn. Damit ergeben sich für die unterschiedlichen Bewerbe neue Strecken. Besonders spannend: Beim Nightrun über 7,8 Kilometer und rund 95 Höhenmetern läuft man einen Teil der Hellbrunner Allee, danach durch die Wasserspiele und vor dem Ziel durch den Afrika-Teil mit den neuen Löwen im Zoo.
Rund 2000 Teilnehmer beim Trailrunning Festival erwartet
Die längste Distanz bietet der Gaisbergtrail mit 24,6 Kilometern und 1280 Höhenmetern. Da wurde die Strecke komplett umgedreht. Mit Isabell Speer startet auch heuer wieder eine der besten rot-weiß-roten Trailläuferinnen. Neben ihr erwarten die Veranstalter rund 2000 Athleten über das ganze Wochenende verteilt.
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