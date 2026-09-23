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Die Kaiserwiese bebt! Morgen heißt‘s: „O‘zapft is“

Wien
23.09.2026 15:00
Promotion
(Bild: Stefan Diesner)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Das Warten hat ein Ende: Morgen fällt der Startschuss für die fünfte Wiener Kaiser Wiesn. Mit großem Festzug, feierlichem Bieranstich und jeder Menge Musi beginnt im Wiener Prater ein 18-tägiges Fest voller Brauchtum, Genuss und Lebensfreude. Tickets für den Eröffnungstag gibt es aktuell um vergünstigt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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Die Lederhose liegt bereit, das Dirndl hängt schon draußen und die Vorfreude steigt: Morgen öffnet die Wiener Kaiser Wiesn ihre Tore! Bis 11. Oktober verwandelt sich die Kaiserwiese im Wiener Prater wieder in einen Treffpunkt für Brauchtum, Live-Musik, Kulinarik und jede Menge Gaudi.

Schon am Vormittag startet das große Eröffnungsspektakel mit Trachtenkapellen, Volkstanzgruppen, Ehrengästen und Wiesn-Fans. Höhepunkt ist der traditionelle Bieranstich: Mit dem „O’zapft is!“ wird die Wiener Kaiser Wiesn 2026 offiziell eröffnet.

(Bild: Bubu Dujmic)

Danach geht’s musikalisch weiter: Die Lauser, Dirndl Rocker, Mountain Crew, Die Edlseer, Die MarchViertler und viele weitere Acts sorgen für Stimmung. I

Dazu laden drei Festzelte, fünf Almen und das Wiesn Dorf zum Feiern, Genießen und gemütlichen Zusammensitzen ein. Das Festgelände öffnet täglich ab 12 Uhr bei freiem Eintritt.

Also: Tracht an, Lieblingsmenschen einpacken und ab in den Prater! Denn ab morgen heißt es wieder: Das Leben is a Fest.

Für das Abendprogramm am Eröffnungstag heißt es jetzt schnell sein: Nur noch wenige Tickets sind verfügbar. Mit dem Last-Minute-Deal 1+1 gibt’s aktuell zwei Tickets zum Preis von einem im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at. Jetzt noch rasch die letzten Tickets sichern!

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