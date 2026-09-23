Die Kaiserwiese bebt! Morgen heißt‘s: „O‘zapft is“

Für das Abendprogramm am Eröffnungstag heißt es jetzt schnell sein: Nur noch wenige Tickets sind verfügbar. Mit dem Last-Minute-Deal 1+1 gibt’s aktuell zwei Tickets zum Preis von einem im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at. Jetzt noch rasch die letzten Tickets sichern!