Die Kaiserwiese bebt! Morgen heißt‘s: „O‘zapft is“

Das Warten hat ein Ende: Morgen fällt der Startschuss für die fünfte Wiener Kaiser Wiesn. Mit großem Festzug, feierlichem Bieranstich und jeder Menge Musi beginnt im Wiener Prater ein 18-tägiges Fest voller Brauchtum, Genuss und Lebensfreude. Tickets für den Eröffnungstag gibt es aktuell um vergünstigt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Die Lederhose liegt bereit, das Dirndl hängt schon draußen und die Vorfreude steigt: Morgen öffnet die Wiener Kaiser Wiesn ihre Tore! Bis 11. Oktober verwandelt sich die Kaiserwiese im Wiener Prater wieder in einen Treffpunkt für Brauchtum, Live-Musik, Kulinarik und jede Menge Gaudi.
Schon am Vormittag startet das große Eröffnungsspektakel mit Trachtenkapellen, Volkstanzgruppen, Ehrengästen und Wiesn-Fans. Höhepunkt ist der traditionelle Bieranstich: Mit dem „O’zapft is!“ wird die Wiener Kaiser Wiesn 2026 offiziell eröffnet.
Danach geht’s musikalisch weiter: Die Lauser, Dirndl Rocker, Mountain Crew, Die Edlseer, Die MarchViertler und viele weitere Acts sorgen für Stimmung. I
Dazu laden drei Festzelte, fünf Almen und das Wiesn Dorf zum Feiern, Genießen und gemütlichen Zusammensitzen ein. Das Festgelände öffnet täglich ab 12 Uhr bei freiem Eintritt.
Also: Tracht an, Lieblingsmenschen einpacken und ab in den Prater! Denn ab morgen heißt es wieder: Das Leben is a Fest.
Für das Abendprogramm am Eröffnungstag heißt es jetzt schnell sein: Nur noch wenige Tickets sind verfügbar. Mit dem Last-Minute-Deal 1+1 gibt’s aktuell zwei Tickets zum Preis von einem im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at. Jetzt noch rasch die letzten Tickets sichern!