Kalajdzic? Rangnick: „Wichtiger Spieler, aber …“

Veränderung auch im Tor

Man wolle, so Rangnick, in Ruhe abwägen, wie viel Spielzeit der LASK-Kicker am Sonntag abliefern könne und solle. Deshalb scheint nun Junior Adamu ein aussichtsreicher Kandidat für die Startelf zu sein. Es wäre das erste Mal seit November 2024, dass der Schalke-Kicker wieder für Österreich auf dem Platz steht.