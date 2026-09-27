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ÖFB-Elf gegen Kosovo

Kalajdzic? Rangnick: „Wichtiger Spieler, aber …“

Fußball International
27.09.2026 08:18
Wird Sasa Kalajdzic in der ÖFB-Startelf stehen?
Wird Sasa Kalajdzic in der ÖFB-Startelf stehen?(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor dem zweiten ÖFB-Match in der Nations League gegen Kosovo (ab 18 Uhr hier im Liveticker) gibt es hinsichtlich der Startelf, die Teamchef Ralf Rangnick auf den Rasen schicken wird, noch einige Fragezeichen. Vor allem in der Offensivposition.

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Michael Gregoritsch stand wegen seiner Sprunggelenksverletzung am Samstag nicht auf dem Trainingsplatz, sondern absolvierte am ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein individuelles Programm. Für das Kosovo-Match ist er kein Startelf-Kandidat, zumal Rangnick betonte: „Wir werden sicher keinen aufstellen der nicht ausgeruht ist oder irgendwas spürt.“

Doch auch die logische Alternative Sasa Kalajdzic dürfte nicht gesetzt sein, wenn man den Worten den Teamchefs lauscht: „Er ist ein wichtiger Spieler für uns, aber wir dürfen nicht vergessen, dass er eine gewisse Verletzungshistorie hat. Für mich steht über allem, dass er sich nicht wieder verletzt.“ 

Veränderung auch im Tor
Man wolle, so Rangnick, in Ruhe abwägen, wie viel Spielzeit der LASK-Kicker am Sonntag abliefern könne und solle. Deshalb scheint nun Junior Adamu ein aussichtsreicher Kandidat für die Startelf zu sein. Es wäre das erste Mal seit November 2024, dass der Schalke-Kicker wieder für Österreich auf dem Platz steht. 

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Eine Veränderung steht unterdessen auch im ÖFB-Tor an. Entweder LASK-Goalie Lukas Jungwirth oder Salzburgs Christian Zawieschitzky werden anstelle von Alexander Schlager beginnen, wie Rangnick am Samstag erklärte.

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