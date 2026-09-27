Sandra Hüller könnte vier Oscars gewinnen

Roter Teppich, große Gala, glamouröse Premieren rund um den Globus – danach sehnen sich die allermeisten Menschen, die in der Filmbranche als Schauspieler durchstarten wollen. Eben ein Hollywood-Star sein. Doch Sandra Hüller ist nicht so wie die allermeisten: Die Deutsche fühlt sich sichtlich unwohl im Rampenlicht, gibt sich wortkarg bei öffentlichen Auftritten, lässt sich von Fotografen selten ein Lächeln entlocken. Sie will nur eines – Filme drehen, Theater machen, in Geschichten und Charaktere eintauchen. Und gerade deshalb gilt sie in Hollywood als DIE Entdeckung des Jahres. Eine, die zwar an der Seite von Superstars wie Tom Cruise oder Ryan Gosling vor der Kamera steht, die aber ganz ohne Star-Allüren ihren Weg macht.