Stallone: „Ich habe meinen Körper missbraucht“

In dem Gespräch berichtete der Schauspieler auch von Panikattacken. Die Erste habe er im Alter von 36 Jahren erlebt. Er habe sich Rohmaterial von Aufnahmen angesehen, sei plötzlich aufgestanden, die Nackenhaare stellten sich ihm auf, ihm sei heiß geworden und er habe gedacht: „Ich sterbe. Das war‘s. Jetzt ist es vorbei mit mir.“ Dann sei er zusammengeklappt. Es habe sich immer wieder wiederholt.