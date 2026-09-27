Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Feuerwehr-Großeinsatz im Tiroler Unterland! In der Nacht auf Sonntag ist in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) ein Brand bei einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Mehrere Bereiche des Gebäudes standen in Vollbrand. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt – das Haus ist vorerst aber nicht mehr bewohnbar.
Der Brand brach laut Polizei kurz vor Mitternacht, gegen 23.45 Uhr, aus. Betroffen waren der südliche Wohnbereich und der Balkon im Obergeschoss sowie die Terrasse im Erdgeschoss. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen diese Bereiche bereits in Vollbrand.
Bewohner brachten sich in Sicherheit
Die Bewohner des Mehrfamilienhauses befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude – sie hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Großaufgebot der Feuerwehr rückte an
Zur Brandbekämpfung standen die Feuerwehren Kirchbichl, Bad Häring, Wörgl, Kastengstatt und Angath im Einsatz. Insgesamt waren rund 122 Einsatzkräfte mit etwa 18 Fahrzeugen an den Löscharbeiten beteiligt. Auch Rettung und Polizei waren vor Ort.
Gegen 2 Uhr konnte das Feuer vollständig gelöscht und „Brand aus“ gegeben werden. Anschließend führte die Freiwillige Feuerwehr Kirchbichl bis etwa 3 Uhr noch eine Brandwache durch, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Nach deren Ende wurde das Gebäude gesperrt!
Ermittlungen zur Brandursache
Durch das Feuer entstand massiver Schaden! „Die beiden vom Brand betroffenen Wohnungen im Erd- und Obergeschoss sind aufgrund der Brandschäden nicht mehr bewohnbar“, heißt es vonseiten der Polizei.
Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Ermittlungen dazu laufen.
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