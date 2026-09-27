Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Feuerwehr-Großeinsatz im Tiroler Unterland! In der Nacht auf Sonntag ist in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) ein Brand bei einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Mehrere Bereiche des Gebäudes standen in Vollbrand. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt – das Haus ist vorerst aber nicht mehr bewohnbar.