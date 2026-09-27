Klare ÖFB-Position: Heiße Phase im Infantino-Poker

Klar ist für den ÖFB-Chef aber schon jetzt, dass eine Veränderung in der FIFA dringend nötig ist – zu schwer wiegen die Vorfälle mit dem avisierten Verkauf von WM-Anteilen oder der revidierten Sperre des US-Stürmers Folarin Balogun bei der Endrunde in Nordamerika. „Ich war überrascht über die Vorgehensweise nach Baloguns Roter Karte. Und die Frage ist, wie man Konzepte von derartiger Tragweite auf den Weg bringt. Den Versuch, Konzepte autokratisch durchzusetzen, trägt es in einer Gruppe wie den FIFA-Mitgliedsverbänden nicht“, sagte Pröll.