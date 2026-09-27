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Objekte durchleuchtet

„Kontaminiertes Erbe“ macht NS-Geschichte sichtbar

Steiermark
27.09.2026 08:00
Barbara Stelzl-Marx und Mathias Egger vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung ...
Barbara Stelzl-Marx und Mathias Egger vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung und der Uni Graz vor dem ehemaligen Sitz der Grazer Gestapo in der Paulustorgasse(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, Graz Museum, BIK/Egger, StLA/OBS)
Porträt von Andreas Barth
Von Andreas Barth

Die Bundesimmobiliengesellschaft hat Dutzende prominente Objekte auf ihre NS-Vergangenheit durchleuchten lassen. Federführend war ein Grazer Historiker-Team, die interaktive Karte der geschichtsträchtigen Häuser ist nun online.

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Sie sind seit Jahrzehnten unhinterfragter Teil des Stadtbilds, spielen als Amtsgebäude wichtige Rollen im Alltag vieler Steirer: Objekte der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), in denen heute Polizei, Gerichte oder die Finanz untergebracht sind. In der NS-Zeit wurden sie teils von vergleichbaren Behörden genutzt – standen aber für Arisierung, Zwangsarbeit und Folter.

Die Sicherheitsdirektion für Steiermark wurde 1938 unter anderem zum Sitz der Gestapo. Fast ...
Die Sicherheitsdirektion für Steiermark wurde 1938 unter anderem zum Sitz der Gestapo. Fast 50.000 Menschen wurden hier bis 1945 inhaftiert, viele gefoltert und schikaniert.(Bild: Graz Museum)

Diese Geschichte aufzuarbeiten, hat sich die BIG auf die Fahnen geschrieben. So beauftragte man das Grazer Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung mit einer großflächigen Untersuchung. 74 Objekte, hauptsächlich in Wien und der Steiermark, wurden den Forschern zur Durchleuchtung anvertraut – und für jedes einzelne wurden Quellen gefunden, sagt Leiterin Barbara Stelzl-Marx. 72 von ihnen weisen tatsächlich ein „kontaminiertes Erbe“ auf, wie das Projekt getauft wurde.

Marburger Kai 49, Graz: Das heutige Oberlandesgericht diente ab 1938 als ...
Marburger Kai 49, Graz: Das heutige Oberlandesgericht diente ab 1938 als Erbgesundheitsobergericht.(Bild: StLA/OBS)

Kurztexte und historische Bilder auf interaktiver Karte
Sieben Mitarbeiter vom Boltzmann-Institut bzw. der Uni Graz waren über ein Jahr lang mit der Recherche beschäftigt. Die erste Projektphase, die wissenschaftliche Bearbeitung unter dem Titel „Geigerzähler der Geschichte“, wurde im Frühjahr abgeschlossen. Nun geht es in die zweite Phase, die den Forschern und Auftraggeberin BIG genauso am Herzen liegt: die Vermittlung der Erkenntnisse an die breite Öffentlichkeit, Stichwort „Science to Public“. So wurde auf der Website der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft in Kooperation mit der Uni Graz eine interaktive Karte erstellt, auf der man sich durch die Gebäude und ihre dunkle Vergangenheit klicken kann.

Schloss Radmannsdorf, Weiz: Am NS-Amtsgericht (heute: Bezirksgericht) wurden Deportationen und ...
Schloss Radmannsdorf, Weiz: Am NS-Amtsgericht (heute: Bezirksgericht) wurden Deportationen und Verfolgungen verfügt.(Bild: E. Dellefant/Stadtgemeinde Weiz)

BIG: „Verantwortung für Modernisierung genauso wie für Geschichte“
Stelzl-Marx unterstreicht die aktive Rolle, die die BIG von Anfang an gespielt hat: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Funktion öffentlicher Gebäude zum ersten Mal extern aufgearbeitet wird“, sagt sie. Die BIG-Geschäftsführer Christine Dornaus und Gerald Beck bestätigen: „Wir übernehmen umfassende Verantwortung für unsere Häuser. Das betrifft bauliche Aspekte wie die gezielte Modernisierung und Dekarbonisierung genauso wie die große gesellschaftliche Verpflichtung, uns mit der Geschichte unserer Häuser auseinanderzusetzen.“

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Mit der Online-Karte ist es nicht getan: An ausgewählten Objekten werden demnächst Info-Tafeln mit QR-Codes angebracht, auch Veranstaltungen für interessierte Anrainer und in den „kontaminierten“ Gemäuern Beschäftigte sind geplant. „Die Spuren sind auf den ersten Blick unsichtbar“, sagt Stelzl-Marx. „Aber subkutan sind sie vorhanden: eingebrannt in die Gebäude selbst.“

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