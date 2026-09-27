„Kontaminiertes Erbe“ macht NS-Geschichte sichtbar

Kurztexte und historische Bilder auf interaktiver Karte

Sieben Mitarbeiter vom Boltzmann-Institut bzw. der Uni Graz waren über ein Jahr lang mit der Recherche beschäftigt. Die erste Projektphase, die wissenschaftliche Bearbeitung unter dem Titel „Geigerzähler der Geschichte“, wurde im Frühjahr abgeschlossen. Nun geht es in die zweite Phase, die den Forschern und Auftraggeberin BIG genauso am Herzen liegt: die Vermittlung der Erkenntnisse an die breite Öffentlichkeit, Stichwort „Science to Public“. So wurde auf der Website der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft in Kooperation mit der Uni Graz eine interaktive Karte erstellt, auf der man sich durch die Gebäude und ihre dunkle Vergangenheit klicken kann.