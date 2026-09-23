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Bis zu 22 Grad!

Sonnige Wochenmitte, bevor der Regen zurückkommt

Österreich
23.09.2026 05:00
Am Mittwoch zeigt sich der Herbst noch einmal von seiner freundlichen Seite: Viel Sonne und bis ...
Am Mittwoch zeigt sich der Herbst noch einmal von seiner freundlichen Seite: Viel Sonne und bis zu 22 Grad sind möglich – ehe am Donnerstag wieder Schauer aufziehen.(Bild: Werner Buchacher)
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Von krone.at

Nach einer klaren und teils sogar sternenreichen Nacht dürfen sich die Österreicher am Mittwoch auf einen richtig freundlichen Herbsttag freuen. Ein Zwischenhoch übernimmt das Wetterkommando und beschert weiten Teilen des Landes viele Sonnenstunden.

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Schon in der Früh zeigt sich der Himmel vielerorts nahezu wolkenlos. Wer früh aus dem Haus muss, sollte allerdings eine Jacke einpacken: Mit Temperaturen zwischen 1 und 10 Grad startet der Mittwoch stellenweise ausgesprochen frisch.

Sonne bleibt meist treuer Begleiter
Im Laufe des Tages kann die Jacke dann vielerorts wieder verschwinden. Die Sonne bleibt meist treuer Begleiter, lediglich dünne Schleierwolken ziehen zeitweise über den Himmel. Etwas mehr Wolken gibt es am Nachmittag im Osten und Nordosten – Regen ist aber auch dort nicht zu erwarten.

Dazu bleibt es meist nur schwach windig. Lediglich im Nordosten weht der Wind mäßig aus West bis Nordwest. Die Temperaturen klettern auf angenehme 15 bis 22 Grad, die höchsten Werte werden im Westen erreicht.

Am Donnerstag wird es wieder unbeständiger
Allzu lange hält die Wetterruhe allerdings nicht an. Bereits am Donnerstag nähert sich aus Nordwesten ein Höhentief. Nach einem zunächst noch sonnigen Start ziehen im Tagesverlauf dichtere Wolken auf. Vor allem an der Alpennordseite werden Regenschauer erwartet, vereinzelt sind sogar Gewitter möglich. Der Schwerpunkt liegt zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel.

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