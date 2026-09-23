Average & Kayo: „Mundart-Rap tut sich schwer“

Average, du gehörst einer jüngeren Rap-Generation an als Kayo. Konntest du dir von ihm musikalisch eigentlich etwas abschauen?

Auf jeden Fall. Ich gehöre zwar selbst nicht mehr zur jüngsten Generation, aber wahrscheinlich zu der nach Kayo. Wir haben damals zu Leuten wie ihm aufgeschaut. Für uns waren das die Kings in Österreich, die den Mundart-Rap entscheidend mitgeprägt haben. Im Rap ist es generell wichtig, in beide Richtungen zu schauen. Von Älteren kann man Erfahrung und Wissen mitnehmen, von Jüngeren etwa Hunger oder Social-Media-Skills. Kayo war für sehr viele Künstlerinnen und Künstler eine Ikone und ein Vorbild



Kayo, was geht dir durch den Kopf, wenn du so etwas hörst?

Das ist irgendwie der Lauf der Dinge. Ich mache das jetzt schon mehr als mein halbes Leben und freue mich natürlich, wenn das Früchte getragen und andere inspiriert hat. Genau das sind für mich die schönsten Erfahrungen als Musiker. Das ist das, was bleibt und verbindet. Ich bilde mir darauf aber nichts ein. Nach mir sind längst mehrere Generationen gekommen. Umso schöner ist es, dass ich in gewissen Kreisen noch immer Relevanz habe und vor allem noch immer das Feuer spüre, neue Musik zu machen.

Der Rapper Chakuza kommt ja ebenfalls aus Linz und ist damals nach Deutschland gegangen. Habt ihr je selbst mit dem Gedanken gespielt, diesen Weg zu gehen?

Average: Ich habe schon darüber nachgedacht, aber nie wirklich ernsthaft geplant, nach Berlin zu gehen. Bei Leuten wie RAF Camora, Chakuza oder DJ Stickle hat sich dieser Schritt definitiv ausgezahlt. Aber dafür braucht man die absolute Überzeugung, alles auf eine Karte zu setzen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich dafür einfach nicht der Typ bin. Aber ich habe großen Respekt vor den Karrieren – so einen Schritt zu machen und damit erfolgreich zu sein, ist alles andere als selbstverständlich.

Kayo: Das kann ich eins zu eins unterschreiben. Dazu kommt, dass ich damals sehr viel Mundart gemacht habe und meine Nische dadurch noch einmal kleiner war. Da hätte mir Berlin wahrscheinlich auch nicht wesentlich mehr geholfen.