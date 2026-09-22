Eigentor, Tor, Gelb und Elferfoul in 12 Minuten! 

In der EM-Quali 2020 führte Österreich im März 2019 dank Marko Arnautovic früh 1:0, nach 66 Minuten stand es allerdings 4:1 für Israel, Endstand 4:2. Eran Zahavi traf für Israels Trainer Andi Herzog und Sportdirektor Willi Ruttensteiner dreimal. Nach Schlusspfiff nahm Herzog damals Verlierer Franco Foda in den Arm: „Ich habe ihm gesagt, dass wir eigentlich einen Scheißjob haben. In der Halbzeit hätte er hoch führen müssen und im Nachhinein feiere ich – für Trainer ist es eine Achterbahn der Gefühle.“