Ungeöffnete Ware landet beim Discounter im Müll

„Die Packung war original verschlossen. Wir waren gerade erst aus dem Geschäft draußen“, ärgert sich der Mann. Dass einwandfreie Tiernahrung deshalb weggeworfen werden soll, versteht er nicht. Also hakte er nach: Wenn Hofer das Futter schon nicht mehr zurücknehmen könne, warum schenke man es nicht der Tafel? Auch daraus wird nichts.