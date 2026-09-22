Videos zeigen E-Scooter-Wahnsinn auf Flaniermeile

Sie flitzen durch Wiens Straßen – und sorgen dort immer öfter für Unfälle: E-Scooter sind aus der Stadt längst nicht mehr wegzudenken. Doch in einer beliebten Flaniermeile auf der Donauinsel spitzt sich die Lage für Passanten immer weiter zu. Die Grünen schlagen jetzt Alarm.
Sie zählen zu den besten und beliebtesten Plätzen auf der Donauinsel: der neue Pier 22 und direkt gegenüber der CopaBeach. Doch in dem Freizeitparadies kommt es schon seit längerer Zeit immer öfter zu sehr gefährlichen Situationen.
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