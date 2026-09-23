Wie Bali-Urlaub: So teuer wird heurige Heizsaison

Die Heizsaison ist schon fast da, und wer jetzt noch einen leeren Öltank oder ein verwaistes Pelletslager hat, der muss tief in die Tasche greifen. Wer auf Öl setzt, hat dann wohl den teuersten Winter seines Lebens vor sich. Mit dem verheizten Geld ginge sich auch „Überwintern“ im Paradies aus.
Heute ist Herbstbeginn – und damit werden bald die Heizungen angeworfen werden müssen. Wer sein Öl- oder Pelletslager noch nicht befüllt hat, schnauft nicht nur in Oberösterreich kräftig durch. Denn die Preise ziehen kräftig an.
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