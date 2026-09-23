Wie Bali-Urlaub: So teuer wird heurige Heizsaison

Die Heizsaison ist schon fast da, und wer jetzt noch einen leeren Öltank oder ein verwaistes Pelletslager hat, der muss tief in die Tasche greifen. Wer auf Öl setzt, hat dann wohl den teuersten Winter seines Lebens vor sich. Mit dem verheizten Geld ginge sich auch „Überwintern“ im Paradies aus.