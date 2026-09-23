Hochzeitstag endet für Kärntnerin vor Gericht

Die Angeklagte, eine adrette Bankerin aus dem Oberkärntner Raum, ist sichtlich betroffen darüber, was sie vor wenigen Monaten angerichtet hat: „Sie sind mit 1,6 Promille einfach aus einer Seitenstraße hinausgefahren und gegen ein Auto gekracht, in dem drei Menschen saßen, auch ein Kind“, hält ihr Richterin Claudia Bandion-Ortner bei dem Prozess am Klagenfurter Landesgericht vor. „Ein Unfall kann ja jedem passieren, aber betrunken am Steuer, das geht gar nicht.“