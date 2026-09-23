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Alkofahrt nach Feier

Hochzeitstag endet für Kärntnerin vor Gericht

Kärnten
23.09.2026 05:00
Zu viel gefeiert haben Kärntnerinnen, die nach Alkounfällen vor Gericht landeten.
Zu viel gefeiert haben Kärntnerinnen, die nach Alkounfällen vor Gericht landeten.(Bild: canva)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Den typischen männlichen Alkolenker gibt es nicht mehr. Auch Frauen verursachen immer öfter betrunken Unfälle, wie zwei Verfahren am Klagenfurter Landesgericht zeigen – eine Fahrerin muss nach einem Todesopfer hinter Gitter, die andere damit leben, dass nun ein kleines Kind vor jeder Autofahrt Angst hat. 

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Die Angeklagte, eine adrette Bankerin aus dem Oberkärntner Raum, ist sichtlich betroffen darüber, was sie vor wenigen Monaten angerichtet hat: „Sie sind mit 1,6 Promille einfach aus einer Seitenstraße hinausgefahren und gegen ein Auto gekracht, in dem drei Menschen saßen, auch ein Kind“, hält ihr Richterin Claudia Bandion-Ortner bei dem Prozess am Klagenfurter Landesgericht vor. „Ein Unfall kann ja jedem passieren, aber betrunken am Steuer, das geht gar nicht.“

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