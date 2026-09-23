Hochzeitstag endet für Kärntnerin vor Gericht

Den typischen männlichen Alkolenker gibt es nicht mehr. Auch Frauen verursachen immer öfter betrunken Unfälle, wie zwei Verfahren am Klagenfurter Landesgericht zeigen – eine Fahrerin muss nach einem Todesopfer hinter Gitter, die andere damit leben, dass nun ein kleines Kind vor jeder Autofahrt Angst hat.
Die Angeklagte, eine adrette Bankerin aus dem Oberkärntner Raum, ist sichtlich betroffen darüber, was sie vor wenigen Monaten angerichtet hat: „Sie sind mit 1,6 Promille einfach aus einer Seitenstraße hinausgefahren und gegen ein Auto gekracht, in dem drei Menschen saßen, auch ein Kind“, hält ihr Richterin Claudia Bandion-Ortner bei dem Prozess am Klagenfurter Landesgericht vor. „Ein Unfall kann ja jedem passieren, aber betrunken am Steuer, das geht gar nicht.“
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