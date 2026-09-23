Für diese Projekte braucht Energie Steiermark Geld

Eine Zahl schwirrte am Dienstag immer wieder durch die Landstube: 5,8 Milliarden Euro. So schwer ist das Investitionspaket, das die Energie Steiermark zwischen 2025 und 2035 schnürt. Um diese Investitionen zu ermöglichen, sei frisches Eigenkapital nötig, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Die „Krone“ kennt die größten steirischen Projekte.