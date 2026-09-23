Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Schlimme Zustände

Zu voll, zu wenige Beamte: Hilferuf aus Gefängnis

Vorarlberg
23.09.2026 05:00
Graue Gemäuer: Der „Justizkomplex“ in Feldkirch mit Landesgericht und Justizanstalt.
Graue Gemäuer: Der „Justizkomplex“ in Feldkirch mit Landesgericht und Justizanstalt.(Bild: Wikipedia)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Justizanstalt Feldkirch in Vorarlberg ist chronisch überbelegt, fast ein Fünftel der Planstellen ist unbesetzt. Die Justizwachegewerkschaft warnt vor dauerhafter Überlastung. Zwei Tote in Österreichs Gefängnissen in den vergangenen Wochen zeigen, wie brisant das Thema ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die zwei Todesfälle innerhalb von nur zwei Wochen haben den Strafvollzug zuletzt erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Volksanwältin Gabriela Schwarz sprach angesichts der jüngsten Entwicklungen von einer „mangelhaften Versorgungslage“ und zeigte sich „entsetzt und erschüttert“ über die Haftbedingungen in den österreichischen Gefängnissen. Wie angespannt die Situation im Strafvollzug ist, zeigt sich auch in Vorarlberg.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
23.09.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
7° / 18°
Symbol wolkenlos
Bludenz
6° / 21°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
7° / 20°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
6° / 21°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
191.951 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
115.568 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Ski Alpin
Der Skizirkus trauert um seinen „Skischuh-Papst“
99.863 mal gelesen
Jonathan Nordbotten (l.) war einer von unzähligen Ski-Assen, die auf die Dienste ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1749 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1492 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1310 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Schlimme Zustände
Zu voll, zu wenige Beamte: Hilferuf aus Gefängnis
Oper Zürich
Eine Zauberflöte mit viel „Geflatter“
Lehrling vor Gericht
Bub (12) zur Verbreitung von Sexbildern gezwungen
Millionen für Umbau
Tourismusschule GASCHT wird umstrukturiert
Umstrittenes Projekt
Kraftwerksbau erhitzt weiterhin die Gemüter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf