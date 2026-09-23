Zu voll, zu wenige Beamte: Hilferuf aus Gefängnis

Die Justizanstalt Feldkirch in Vorarlberg ist chronisch überbelegt, fast ein Fünftel der Planstellen ist unbesetzt. Die Justizwachegewerkschaft warnt vor dauerhafter Überlastung. Zwei Tote in Österreichs Gefängnissen in den vergangenen Wochen zeigen, wie brisant das Thema ist.
Die zwei Todesfälle innerhalb von nur zwei Wochen haben den Strafvollzug zuletzt erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Volksanwältin Gabriela Schwarz sprach angesichts der jüngsten Entwicklungen von einer „mangelhaften Versorgungslage“ und zeigte sich „entsetzt und erschüttert“ über die Haftbedingungen in den österreichischen Gefängnissen. Wie angespannt die Situation im Strafvollzug ist, zeigt sich auch in Vorarlberg.
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