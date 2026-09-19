Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kein Kinderspiel für den neuen ÖBAG-Chef

Kolumnen
19.09.2026 06:00
Thomas Arnoldner übernimmt die ÖBAG von Edit Hlawati.
Thomas Arnoldner übernimmt die ÖBAG von Edit Hlawati.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Georg Wailand
Von Georg Wailand
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Insgesamt haben sich 46 Bewerber gemeldet, in die enge Auswahl kamen neun davon, geworden ist es mit Thomas Arnoldner ein erfahrener und tadelloser österreichischer Manager: Er wird in den nächsten fünf Jahren die ÖBAG, also die Holding der Staatsbeteiligungen mit einem Wert von 31 Milliarden Euro, als Alleinvorstand führen.

Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)

Ich halte das für eine gute Entscheidung, das besonders Gute daran ist, dass er von seiner Vorgängerin Edith Hlawati eine erfolgreiche und skandalfreie Holding übernehmen kann.

Lesen Sie auch:
In der Staatsholding ÖBAG liegt ein Vermögen von rund 30 Milliarden Euro.
Expertenvorschlag:
„ÖBAG privatisieren und so Pflege finanzieren“
18.02.2026
„Krone“-Kommentar
ÖBAG: Tanz auf der Rasierklinge
25.04.2026
Personelle Änderungen
Neuer ÖBAG-Aufsichtsrat: Wer kommt und wer bleibt
06.06.2025

Warum hat man sich für Arnoldner entschieden? Nun, er ist die letzten acht Jahre im Vorstand der A1 Telekom gestanden und hat dort mit den mexikanischen Mehrheitsgesellschaftern einen guten Weg gefunden. Ja, Konzernerfahrung hat er. Von Nokia über Alcatel, T-Systems bis hin zur Telekom. Auch an den Börsen kennt er sich aus, mit der Telekom-Abspaltung der Sendemasten ist ihm ein guter Coup gelungen.

Als neuer ÖBAG-Chef warten freilich gewaltige Anforderungen auf ihn: In seinem weiten Netzwerk gilt er als VP-nahe, als lösungsorientiert und als geschickter Verhandler. Jetzt soll er auch die Innovationsstärke der ÖBAG samt KI forcieren und neue Zukunfts-Beteiligungen ermöglichen. Dass all das kein Kinderspiel ist, beweisen die Machtkämpfe mit den arabischen Partnern im Rahmen der OMV.

Eines ist klar: Mit Thomas Arnoldner wird ein neues Kapitel der ÖBAG aufgeschlagen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
19.09.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
252.344 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
157.285 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
156.142 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1657 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1386 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
943 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Kein Kinderspiel für den neuen ÖBAG-Chef
„Krone“-Kommentar
Gunkl, Gunkl, Gunkl: Und was ist mit dem Kind?
„Krone“-Kommentar
Salzburg: Traumschiff mit Kristina Hammer
„Krone“-Kommentar
Fall „Gunkl“: Beleidigungen im Netz sind Eigentor
„Krone“-Kommentar
Kopftuch? Uns beschäftigen überschwemmte Klos!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf