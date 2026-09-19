Kein Kinderspiel für den neuen ÖBAG-Chef

Warum hat man sich für Arnoldner entschieden? Nun, er ist die letzten acht Jahre im Vorstand der A1 Telekom gestanden und hat dort mit den mexikanischen Mehrheitsgesellschaftern einen guten Weg gefunden. Ja, Konzernerfahrung hat er. Von Nokia über Alcatel, T-Systems bis hin zur Telekom. Auch an den Börsen kennt er sich aus, mit der Telekom-Abspaltung der Sendemasten ist ihm ein guter Coup gelungen.