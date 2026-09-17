So wurde der Vatikan zur wichtigen KI-Anlaufstelle

Nun kämen Vertreter der großen IT-Konzerne zu entsprechenden Gesprächen nach Rom, aber auch solche aus dem politischen Bereich, etwa jüngst die stellvertretende UNO-Generalsekretärin Amina Mohamed. Zollner gab gleichzeitig zu bedenken, dass jene Konzerne, die Künstliche Intelligenz vorantreiben, oft nur „Safewashing“ betrieben, wenn es um die ethischen Fragen rund um KI gehe. Letztlich sagten aber alle: „Wir müssen die Besten sein und die Ersten sein, weil sonst die anderen das übernehmen.“