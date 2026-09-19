Einkaufscenter brauchte 15 Jahre für 26 Meter mehr

Wenn in den vergangenen Jahren ein Wirtschafts-Projekt polarisiert hat, dann der Ausbau des Europarks in Salzburg. Über fünfzehn Jahre musste das Shopping-Center warten, um erweitert werden zu können. Spar-Vorstand Marcus Wild schildert, wie diese Zeit für ihn war ...
„Wir haben uns von der Politik nicht verstanden gefühlt“, schnauft Marcus Wild. Der Spar-Vorstand gilt als Vater des Europarks und hat 1994 mit Konzern-Chef Gerhard Drexel die Errichtung initiiert.
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