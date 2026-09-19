Mobilität für alle Generationen startet voll durch

Der Klimaschutz steht bei vielen Organisationen ganz oben auf dem Plan. So auch beim Klimabündnis Tirol, das gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT), den Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) und dem Land Tirol im Zuge der 25. Ausgabe der Europäischen Mobilitätswoche wieder voll durchstartet. Aktionen gibt es im ganzen Land.
Geführte E-Bike-Touren, Gemeinde-Fahrrad-Tage oder autofreie Tage – diese und weitere Events stehen noch bis zum 22. September in ganz Tirol auf dem Programm. Grund dafür ist die bereits 25. Ausgabe der Europäischen Mobilitätswoche. Gemeinden, Betriebe, Organisationen oder Schulen beteiligen sich mit bunten Aktionen und wollen ein Zeichen für weniger Verkehr setzen.
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