Mobilität für alle Generationen startet voll durch

Der Klimaschutz steht bei vielen Organisationen ganz oben auf dem Plan. So auch beim Klimabündnis Tirol, das gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT), den Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) und dem Land Tirol im Zuge der 25. Ausgabe der Europäischen Mobilitätswoche wieder voll durchstartet. Aktionen gibt es im ganzen Land.