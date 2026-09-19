Polster und Herzog live – nächster Halt: Güssing!

Allein der Einmarsch wird zum Ereignis. Jeder für sich. Lichteffekte. Pushende Live-Musik. Pathetisch angekündigt. Und dann kommen sie. Einer nach dem anderen. Andi Herzog und Toni Polster entern die Bühne. Und die Location droht zu explodieren. Noch bevor die beiden Granden des rot-weiß-roten Kicks einen einzigen Satz von sich gegeben habe. Die Stimmung bei der „Krone“-Bühnen-Show mit Andi Herzog und Toni Polster ist jedes Mal aufs Neue einzigartig, bombastisch, herausragend.