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Polster und Herzog live – nächster Halt: Güssing!

Fußball National
19.09.2026 07:35
Wenn Toni Polster (li.) und Andi Herzog die Bühne erklimmern, bleibt kein Auge trocken – auch ...
Wenn Toni Polster (li.) und Andi Herzog die Bühne erklimmern, bleibt kein Auge trocken – auch nicht in Güssing. Versprochen!(Bild: Andreas Tröster)
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Von krone Sport

Auf in einen goldenen Herbst! Die kultige „Krone“-Live-Show mit Andi Herzog und Toni Polster geht in die nächste Runde. Am 23. Oktober gastieren die beiden legendären Kicker und Schmähbrüder im KUZ Güssing im Südburgenland. Tickets gibt‘s ab sofort hier. (Gleich vormerken: Am 19. November stehen Herzog und Polster in der Wiener Stadthalle F auf der Bühne, Tickets gibt‘s demnächst auf herzog-polster.at)

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Allein der Einmarsch wird zum Ereignis. Jeder für sich. Lichteffekte. Pushende Live-Musik. Pathetisch angekündigt. Und dann kommen sie. Einer nach dem anderen. Andi Herzog und Toni Polster entern die Bühne. Und die Location droht zu explodieren. Noch bevor die beiden Granden des rot-weiß-roten Kicks einen einzigen Satz von sich gegeben habe. Die Stimmung bei der „Krone“-Bühnen-Show mit Andi Herzog und Toni Polster ist jedes Mal aufs Neue einzigartig, bombastisch, herausragend.

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Holen Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Live-Show von Andi Herzog und Toni Polster am 23. Oktober im Kulturzentrum Güssing im Burgenland (einfach hier klicken)!

Herzog und Polster in Güssing

  • Was: Andi Herzog und Toni Polster plaudern, scherzen, sinnieren, lachen, unterhalten. Umrahmt von Live-Musik und Publikums-Interaktion.
  • Wann: 23. Oktober 2026, 18 Uhr
  • Wo: Kulturzentrum Güssing im Burgenland
  • Live-Musik: Pete Art und Band
  • Moderation: Michael Fally
  • Comedy: Peter Moizi
  • Tickets: herzog-polster.at
  • VORMERKEN: Am 19. November gastieren Herzog und Polster mit der „Krone“-Show in der Wiener Stadthalle F, Tickets gibt‘s demnächst.

Ja, die zwei Nationalhelden verstehen es, ihr Publikum jedes Mal aufs Neue geradezu in Ekstase zu versetzen. In einer fein austarierten Mischung als Klassiker-Geschichten und immer neuen, unveröffentlichten Storys lassen sie den Schmäh im Tiki-Taka laufen wie früher die Wuchtel. One-touch-Style auf verbalem Champions-League-Niveau. Das Verständnis: jahrzehntelang ehrlich und tiefgründig gepflegt, daher blind. Kein Duo papierlt sich so herzhaft und liebenswürdig wie Herzog und Polster.

Herzog und Polster sind nicht nur weltmeisterliche Wuchtel-Lieferanten, sondern auch hoch engagnierte Tenöre, wie dieses Schnipsel aus dem Tour-Stop in der Arena Nova zeigt. Gut möglich, dass die beiden auch in Güssing ihre Lerchen-ähnlichem Stimmen zum Besten geben werden:

Live-Musik, Moderation, Comedy, Interaktion
Abgeschmeckt mit hochwertiger Live-Musik und epochalen Hadern der Musikgeschichte, zum Besten gegeben von Pete Art und Band, sowie einer stimmungsvollen Moderation von Michael Fally, Comedy-Einlagen von Peter Moizi, Publikumsaktionen, Interaktionen und Spezialeinlagen, wird die Show zum unvergesslichen Erlebnis für alle Sinne, nachhaltig eingraviert in den Langzeit-Strukturen der – nach den ersten fünf Tour-Stops schon Tausenden - Besuchern.

All das – und noch viel mehr Unvorhersehbares und Unerwartetes – wollen Sie live erleben? Am 23. Oktober im Kulturzentrum in Güssing gibt‘s die nächste Gelegenheit dazu. Wir wünschen jetzt schon viel Spaß!

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