Dekadenz regte auf: Käse-König im Netz beleidigt

Extravaganz und Luxus trotz Insolvenz

Ludomirska ist jedoch lang nicht mehr nur Unternehmer: Er tritt in Reality-TV-Formaten auf, legte beispielsweise bei der ATV-Sendung „Forsthaus Rampensau“ einen dekadenten Auftritt hin – mit Hubschrauber und persönlichem Butler. Und auch sonst scheut der 57-Jährige nicht davor zurück, öffentlich im Luxus zu leben. Obwohl das Käseunternehmen bereits seit der Corona-Pandemie auf Abwärtskurs lag ...