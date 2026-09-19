„Wir können auch dem LASK weh tun!“

Hartberg geht mit einer neuen Offensiv-Waffe in den Sonntag-Schlager gegen Doublesieger LASK! Andrija Radulovic, die 24-jährige Leihgabe von Rapid, hat für Robert Prosinecki und Montenegros Team siebenmal in der WM-Quali und in der Nations-League gespielt, war dreimal Meister mit Roter Stern und mit den Belgradern in der Europa-League tätig – sowie mit Rapid (wo er noch einen Vertrag bis 2029 hat) in der Conference League. Nach einem Meniskusschaden hatte er im Frühjahr beim Leihgastspiel bei Hapoel Haifa eine schwere Zeit – jetzt soll’s aber wieder aufwärts gehen!