116-Jähriger soll sich schnell bei Gericht melden

Seinen 116. Geburtstag feierte Alois Haidinger heuer im April. Damit ist der er einer der ältesten Österreicher – falls er tatsächlich noch lebt. Bis 15. Oktober hat der Oberösterreicher aus Ottnang am Hausruck nun Zeit, sich beim Bezirksgericht Vöcklabruck zu melden – sonst wird er für tot erklärt ...
Und tot ist er aller Wahrscheinlichkeit auch – denn der heute 116-Jährige ist aus dem Zweiten Weltkrieg nicht nach Hause gekommen. Aber offiziell lebt er noch und hat auch noch ein eingetragenes Wohnrecht in Ottnang. Nun wurde der 116-Jährige aufgerufen, sich bei Gericht zu melden.
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