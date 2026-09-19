Start zum Aufsteirern: Was beim Jubiläum neu ist

Meistens, aber nicht immer ist dem Aufsteirern das Wetterglück hold. Wie sind die Prognosen für heuer? Mit einem Wort: perfekt. Laut dem Meteorologen Friedrich Wölfelmaier von Geosphere sollte das gesamte Wochenende in Graz niederschlagsfrei sein. Nach einem bewölkten Start in den Samstag wird sich die Sonne immer mehr durchsetzen, die Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu 24 Grad. Der Sonntag wird dann noch wärmer, es sind bis zu 27 Grad möglich, nur einzelne dünne Wolkenfelder zu erwarten. In der Früh hat es allerdings noch frische zwölf Grad. „Mit einem Steirerjanker ist das aber gut erträglich“, sagt Wölfelmaier.