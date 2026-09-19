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Ganz Graz in Tracht

Start zum Aufsteirern: Was beim Jubiläum neu ist

Steiermark
19.09.2026 06:00
Im Vorjahr feierte das Aufsteirern einen Rekord mit 200.000 Besuchern.
Im Vorjahr feierte das Aufsteirern einen Rekord mit 200.000 Besuchern.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Start für das größte Volkskulturfest des Landes: Erstmals wird schon am Samstag die ganze Grazer Herrengasse zur Festbühne für das Aufsteirern. Was Sie alles wissen müssen.

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Zum Jubiläum wird das Aufsteirern größer denn je. Das wäre nicht möglich, denken Sie angesichts der Massen in Tracht, die sich jedes Jahr am Festsonntag in der Grazer Innenstadt einfinden? Doch! Denn heuer wird schon am Samstag ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die gesamte Herrengasse wird zur Festbühne, weil die Straßenbahnen in diesem Jahr ausweichen können. Gleich zwölf Plätze und Höfe werden bespielt – nur zwei weniger als am Sonntag. Start ist heute um 12 Uhr, bis 22 Uhr gibt es volles Programm.

Hier wichtige Fragen und Antworten zum größten Volkskulturfest des Landes, präsentiert von der „Krone“!

Das Wetter
Viel Sonnenschein, kein Regen

Meistens, aber nicht immer ist dem Aufsteirern das Wetterglück hold. Wie sind die Prognosen für heuer? Mit einem Wort: perfekt. Laut dem Meteorologen Friedrich Wölfelmaier von Geosphere sollte das gesamte Wochenende in Graz niederschlagsfrei sein. Nach einem bewölkten Start in den Samstag wird sich die Sonne immer mehr durchsetzen, die Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu 24 Grad. Der Sonntag wird dann noch wärmer, es sind bis zu 27 Grad möglich, nur einzelne dünne Wolkenfelder zu erwarten. In der Früh hat es allerdings noch frische zwölf Grad. „Mit einem Steirerjanker ist das aber gut erträglich“, sagt Wölfelmaier.

In Graz gilt zwei Tage lang ein Dresscode: Tracht.
In Graz gilt zwei Tage lang ein Dresscode: Tracht.(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Anreise
Auto am besten stehen lassen

Wie kommen Besucher am besten zum Fest? Idealerweise nicht mit dem Auto, auch wenn einige Innenstadtgaragen günstige Aufsteirern-Tarife anbieten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist man besser beraten, die Organisatoren verweisen auf das Freizeit-Ticket der Verbundlinie (um 15 Euro für einen Tag).

Die Öffis
Welche Umleitungen gibt es?

Nun, heute und morgen fahren keine Straßenbahnen auf der Route Herrengasse, Hauptplatz und Südtiroler Platz. Die Linien 1, 4 und 7 werden über die neue Neutorlinie geführt. Für die Linien 3 und 5 gibt es einen Ersatzverkehr zwischen Jakominiplatz und Andritz, eine Linie 3/5 fährt zwischen Krenngasse und Puntigam. Umleitungen gibt es weiters für die Buslinie 30 sowie für einige Nachtbus-Linien.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Kein Eintritt, aber:
Bitte bringen Sie Bargeld mit!

Der Eintritt beim Aufsteirern ist frei! Wichtig: Man sollte ausreichend Bargeld zum Zahlen an den Ständen mithaben. Auf alle Gläser und Flaschen wird ein Pfand in der Höhe von fünf Euro eingehoben. Sie müssen bei jenem Gastronomiestand zurückgegeben werden, bei dem sie gekauft wurden – dann gibt es Geld retour.

Alm als Highlight
Die „Krone“ lädt in ihre Hütte

Am Eisernen Tor steht auch heuer wieder die „Krone“-Alm. Die urige Hütte ist sowohl heute als auch morgen ab 13 Uhr für alle Gäste offen. Neben Musik und vielen kulinarischen Köstlichkeiten vom Catering-Team Genusswerk aus St. Johann bei Herberstein gibt es (jeweils bis 18 Uhr) ein Kinderprogramm sowie eine Fotobox.

Die „Krone“-Alm steht auch heuer wieder am Eisernen Tor.
Die „Krone“-Alm steht auch heuer wieder am Eisernen Tor.(Bild: Christian Jauschowetz)
Jubiläums-Lebkuchen
Vorteile für „Krone“-Abonennten

 „Krone“-Abonnenten können beim „Krone“-Kiosk am Joanneumring 4 ein Jubiläums-Lebkuchenherz von Pirker abholen: heute, Samstag, von 12 bis 18 Uhr, und am Sonntag, von 9 bis 18 Uhr.

Dringendes Bedürfnis
Wo findet man Toiletten?

Am gesamten Festivalgelände stehen mobile Toilettenanlagen zur Verfügung, darunter auch barrierefreie WCs. Zusätzlich können Besucher natürlich die öffentlichen Toilettenanlagen der Stadt Graz, zum Beispiel am Haupt- und Jakominiplatz, nutzen.

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Viele Infos in der Aufsteirern-App

Warum sollten Sie sich die Aufsteirern-App herunterladen? Zum einen findet man hier das gesamte Programm und den Lageplan. Man kann sich mit der App einen eigenen Tagesplan anlegen. Und sogar Tanzpartner oder Mitfahrgelegenheiten lassen sich hier finden.

24. Oktober
Stargäste bei der TV-Show

Nach dem Aufsteirern-Fest ist vor der Aufsteirern-TV-Show. Auch in diesem Jahr treffen wieder unterschiedliche Musikwelten aufeinander. Zu Gast sind unter anderem Johnny Logan, Caro Fux, Ina Regen, Josh und Franz Posch. Die Ausstrahlung erfolgt am 24. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2. Es ist übrigens schon die siebente Ausgabe der Fernseh-Show, die im Corona-Jahr 2020 eingeführt wurde.

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