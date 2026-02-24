Konto „gehackt“: Betrüger erbeutet 43.000 Euro

Täter schweigt zu den Vorwürfen

Tatsächlich läutete es noch am selben Tag – die Frau war die gesamte Zeit über mit dem falschen Banker am Telefon. Nach acht Stunden war das Gespräch vorbei. Ein Anruf bei ihrer Bank brachte dann Klarheit: Sie wurde Opfer von Betrügern, 43.000 Euro wurden von ihrem Konto abgebucht.