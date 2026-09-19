Wie lange die Wiener auf einen Arzttermin warten

Teils mehrere Wochen Unterschied

Wie groß die Unterschiede innerhalb der Stadt sind, zeigt der Blick auf die einzelnen Fächer. In der Psychiatrie beträgt die Wartezeit im Median 64 Tage, in der Inneren Medizin 42, in der Neurologie 35 und in der Kardiologie 34 Tage. Deutlich schneller geht es bei Radiologie mit drei Tagen, Orthopädie mit fünf und HNO mit sechs Tagen. Beim Hausarzt liegt die durchschnittliche Wartezeit bei einem Tag.