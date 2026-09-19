Pensionist tappte in dubiose Impfstoff-Falle

„Sind sie recht leichtgläubig?“

Wie dieser mit Nachnamen heißt, wissen weder der Angeklagte noch Opfer oder Zeugen. „Sind Sie recht leichtgläubig?“, will Herr Rat wissen. Früher sicher, jetzt passiere ihm das nicht mehr, antwortet der Pensionist. „Ich bin erst dreimal so eingefahren“, hält der Angeklagte fest. „Aber ich zahle das zurück, notfalls borgt mir meine Ex-Frau die Summe“, beteuert der 86-Jährige und wird vom Vorwurf des schweren Betrugs freigesprochen.