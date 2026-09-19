Rapid: „Die Entscheidung hat uns richtig gezündet“

Pulverfass wegen Schiri-Ansage

Einzig Tirols Goalie Hamzic, der Demirs Hammer (48.) an die Latte lenkte, gegen Bolla (59.) rettete, verhinderte dann eine frühe Vorentscheidung. Ehe Referee Harald Lechner in den Mittelpunkt rückte: Dahl traf im Strafraum Gugganig am (abgestreckten) Arm! Was dank neuem Reglement alle im Stadion per Standbild auf den Vidi-Walls sahen, kurioserweise noch bevor (!) Lechner beim VAR-Bildschirm war. Umso überraschender, dass Lechner dann kein Elfer-Vergehen erkannte. So verwandelte die erste Schiri-Durchsage der Liga-Geschichte Hütteldorf gleich in ein Pulverfass. Auch Trainer Hoff Thorup tobte in der Coachingzone: „Ich finde es gut, dass die Fans die Szenen auch sehen können“, konnte der Däne erst nach dem 3:0 darüber schmunzeln. „Das Problem war, dass es es ein klarer Elfmeter war. Aber ich rede lieber über Fußball.“