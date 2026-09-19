Rapid: „Die Entscheidung hat uns richtig gezündet“

Rapid besiegelte mit dem 3:0 gegen Tirol besten Liga-Start seit 1998 – und doch ließ der VAR die Emotionen übergehen: Die Fans sahen Bilder vor dem Referee. Trotzdem herrschte unter den Spielern der Tenor: „Die Entscheidung hat uns richtig gezündet.“
Mit „Flutlicht-Freitag in Hütteldorf“ hatte Rapid das Liga-Duell beworben. Ohne Europacup muss man bei der Suche nach Highlights halt kreativ sein. Die Kulisse (18.217 Fans), die Atmosphäre, die Choreo des Block West und dann die Emotionen sollten dem (internationalen) Vergleich auch standhalten. Zumal sich die aggressiven Tiroler nicht versteckten, durch Wels zur ersten Chance (5.) kamen.
Aber natürlich gab Rapid das Tempo vor: Demirs spektakuläre Spielverlagerungen, kurze Pässe über Seidl, Adamsen und Co. – die grün-weiße Leistung war gefällig. Doch die WSG ließ lange kaum Chancen zu. Erst der zweite Kopfball von Rapids Neuner saß und zählte auch: Kara stahl sich hinter Boras weg, versenkte Horns Flanke – 1:0 (33.).
Pulverfass wegen Schiri-Ansage
Einzig Tirols Goalie Hamzic, der Demirs Hammer (48.) an die Latte lenkte, gegen Bolla (59.) rettete, verhinderte dann eine frühe Vorentscheidung. Ehe Referee Harald Lechner in den Mittelpunkt rückte: Dahl traf im Strafraum Gugganig am (abgestreckten) Arm! Was dank neuem Reglement alle im Stadion per Standbild auf den Vidi-Walls sahen, kurioserweise noch bevor (!) Lechner beim VAR-Bildschirm war. Umso überraschender, dass Lechner dann kein Elfer-Vergehen erkannte. So verwandelte die erste Schiri-Durchsage der Liga-Geschichte Hütteldorf gleich in ein Pulverfass. Auch Trainer Hoff Thorup tobte in der Coachingzone: „Ich finde es gut, dass die Fans die Szenen auch sehen können“, konnte der Däne erst nach dem 3:0 darüber schmunzeln. „Das Problem war, dass es es ein klarer Elfmeter war. Aber ich rede lieber über Fußball.“
Wie die Rapid-Fans dazu stehen, dass die VAR-Bilder auch im Stadion zu sehen sind, sehen Sie hier im Video:
Der sich veränderte: „Die Entscheidung hat uns richtig angezündet“, gab Joker Wurmbrand zu. Rapid verwandelte die überkochenden Emotionen, die Wut in einen Sturmlauf: Bolla hämmerte den Ball schließlich zum 2:0 (67.) ins Netz. Bajlicz, Demir, Haidara und Co. vergaben das 3:0, ehe Wurmbrand in Minute 86 für den Endstand sorgte.
„Im Flow bleiben“
Damit besiegelte Rapid den besten Saisonstart seit 1998, feierte auch den vierten Heimsieg (15:1 Tore) in Folge in der Festung Hütteldorf, legte in der Liga vor, wurde euphorisch von den Fans verabschiedet. „Es tut gut, mit so einem Ergebnis in die lange Länderspielpause zu gehen“, so Hoff Thorup. „Jetzt müssen wir in dem Flow bleiben.“ Erst am 11. Oktober geht’s in Linz weiter.
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