Lampenfieber, Gebete und große Erinnerungen

ür Ex-DSDS-Star Joey Heindle ist die Musik-Gala hingegen eine Premiere. Ganz ohne Lampenfieber geht es aber auch bei ihm nicht. Sein Rezept ist ein sehr persönliches: „Vor jedem Auftritt bete ich und gehe noch einmal in mich.“ Fünf Minuten vor dem Auftritt brauche er vor allem eines: Ruhe. Überhaupt blickt Heindle heute anders auf seine Karriere als noch zu DSDS-Zeiten. Damals sei plötzlich alles sehr schnell gegangen. „Ich würde dem jüngeren Joey sagen, dass er verdammt gut auf sich aufpassen und auf sein Herz hören soll“, erzählt er. Nach der Starnacht wartet bereits die nächste Herausforderung: Ende des Jahres steht er im „Cinderella“-Musical auf der Bühne. „Schauspielern war schon als Kind ein großes Ding für mich“, sagt er.