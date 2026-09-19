Nach 120 Jahren: Eine Wirtshaus-Ära geht zu Ende

Sie kam wegen eines Miststreuers – und ging mit ihrem späteren Ehemann nach Hause. So beginnt eine der schönsten Geschichten aus der Kärntner Wirtshauswelt. Irmi und Karl Liebtegger machten aus dem Reidnwirt in St. Urban eine Institution. Jetzt endet nach Jahrzehnten der reguläre Betrieb. Die Tür bleibt aber offen.
Die Geschichte des Familienbetriebs reicht bis ins Jahr 1906 zurück. Damals kauften die Großeltern von Irmgard Liebetegger die Landwirtschaft samt Gasthaus. Auch ein kleiner Gemischtwarenladen gehörte zunächst dazu. „Am Land gab es ja nicht viel. Der Hof war eine Anlaufstelle für Bauern und Arbeiter aus der Region“, erzählt Irmi.
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