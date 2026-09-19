Nach 120 Jahren: Eine Wirtshaus-Ära geht zu Ende

Die Geschichte des Familienbetriebs reicht bis ins Jahr 1906 zurück. Damals kauften die Großeltern von Irmgard Liebetegger die Landwirtschaft samt Gasthaus. Auch ein kleiner Gemischtwarenladen gehörte zunächst dazu. „Am Land gab es ja nicht viel. Der Hof war eine Anlaufstelle für Bauern und Arbeiter aus der Region“, erzählt Irmi.