Rätselhaftes Wanda-Posting sorgt für Aufregung

Wanda zählt zu den prägenden Bands des modernen Austropop und Indie-Rock im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Band stehen nicht nur Frontmann und Neo-Autor Marco Michael Wanda, dessen markante Stimme den Klang von Wanda maßgeblich prägt – auch viel Amore ist bei jedem Konzert im Gepäck. Die Lieder der Band beschäftigen sich mit universellen Themen wie Liebe, Sehnsucht, Verlust, Freundschaft und den großen Fragen des Lebens.