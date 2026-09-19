Rätselhaftes Wanda-Posting sorgt für Aufregung

Die österreichische Erfolgsband Wanda hat am Freitagabend für reichlich Spekulationen unter ihren Fans gesorgt. Mit einem mysteriösen Posting und wenigen Worten lassen die Musiker ihre treue Anhängerschaft im Unklaren darüber, was als Nächstes kommt.
Neun Worte, mehr verrät die sonst gar nicht wortkarge Band nicht: „Das Ende einer Ära. Der Anfang einer Ära. Amore.“ Nun rätseln Fans, welches neue Projekt so geheimnisvoll angekündigt werden könnte.
„Macht‘s koan Schaass“
„Oh! Was kommt jetzt?“, rätselt eine Userin. Eine andere prophezeit: „Wahrscheinlich das Ende. Würde mich leider nicht wundern, denn Wanda ist längst nicht mehr Wanda von früher.“ „Brav bleiben. Wir brauchen euch“, fleht eine andere. „Macht‘s koan Schaass“, bringt ein anderer auf den Punkt.
Das mysteriöse Posting sehen Sie hier:
Wie lange sich Fans bis zur Auflösung gedulden müssen? Unklar. Wahrlich nichts für schwache Fan-Nerven ...
Wanda zählt zu den prägenden Bands des modernen Austropop und Indie-Rock im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Band stehen nicht nur Frontmann und Neo-Autor Marco Michael Wanda, dessen markante Stimme den Klang von Wanda maßgeblich prägt – auch viel Amore ist bei jedem Konzert im Gepäck. Die Lieder der Band beschäftigen sich mit universellen Themen wie Liebe, Sehnsucht, Verlust, Freundschaft und den großen Fragen des Lebens.
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