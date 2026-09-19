Samstag wartet mit perfektem Ausflugswetter auf

Nach einer teils verregneten und kühlen Nacht zeigt sich der Samstag geradezu vorbildlich: freundlich, sonnig und warm! Vereinzelt kann es zwar zu Regenschauern kommen, im Großen und Ganzen wartet aber ein herrlicher Spätsommertag auf uns.
Ein Blick auf die Wetterkarten macht Freude: Die Sonne zeigt sich am Samstag in großen Teilen Österreichs. Inneralpine Frühnebelfelder lösen sich rasch auf und auch die Wolken, die nachts noch vielerorts Regen gebracht haben, ziehen in den Morgenstunden ab.
Im Laufe des Tages kann es in der Landesmitte und im Süden zu vereinzelten Regenschauern kommen.
In der Früh wird es noch mit maximal 13 Grad recht frisch. Später ziehen aber die Temperaturen ordentlich an – 19 bis sommerliche 26 Grad werden erwartet. Wer von frühmorgens weg den ganzen Tag unterwegs ist, sollte also definitiv zum Zwiebellook greifen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.