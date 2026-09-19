Absurd oder Chance? Gerichte prüfen Klimaklagen

Kann die Justiz, was die Politik nicht schafft? Immer öfter gibt es Bestrebungen, die Klimakrise in den Gerichtssaal zu bringen – und die Chancen, so Gesetzesänderungen zu erzwingen, stehen gar nicht so schlecht, wie Juristen bei einer Fachtagung am Wörthersee (Kärnten) feststellen. Ein Fall könnte die Wende bringen.