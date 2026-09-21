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Sarah Connor:

„Flo und ich sind kein klassisches Ehepaar mehr“

Society International
21.09.2026 16:02
Sarah Connor gibt bekannt, dass sie und Florian Fischer kein klassisches Ehepaar mehr sind.
Sarah Connor gibt bekannt, dass sie und Florian Fischer kein klassisches Ehepaar mehr sind.(Bild: APA-Images / dpa / Maurizio Gambarini)
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Von krone.at

Trennung bei Sarah Connor: Die Sängerin gab gemeinsam mit Florian Fischer auf Instagram bekannt, dass sie „kein klassisches Ehepaar“ mehr sind. Ihre Beziehung habe „ihre Form verändert“, teilte die 46-Jährige in einem langen Posting auf Instagram mit.

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Sie wolle Gerüchten und unnötigen Schlagzeilen zuvorkommen, schrieb Connor auf Instagram zu einem gemeinsamen Schnappschuss mit Florian, weshalb sie auf „etwas sehr Privates“ mit ihren Fans teilen möchte. 

Trennung schon im Frühjahr
„Flo und ich sind bereits seit Frühjahr kein klassisches Ehepaar mehr“, ließ Connor die Bombe platzen.

Sehen Sie hier das Statement, das Sarah Connor zu ihrer Trennung auf Instagram veröffentlicht hat:

Und verriet weiter: „Wir verstehen uns (seitdem wieder) super gut, kommen gerade von 'nem Camping Trip zurück, teilen weiterhin unsere Wohnräume, arbeiten wie eh und je zusammen, und wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander.“

„Wir genießen unser Leben“
Nach den „ersten Monate der Umgewöhnung“ sei es „befreiend“, dass nun jeder den Raum für sich beanspruchen könne, den er braucht. „Was das genau heißt, ist einzig und allein unsere Sache“, stellte die Sängerin klar. „Jedenfalls geht es uns allen gut und wir genießen unser Leben zwischen Frankreich und Berlin.“

Weitere Erklärungen wollen Connor und Fischer, die seit 2013 verheiratet waren, nicht abgeben – etwa zu einem angeblichen „Liebes-Comback“- oder möglichen „Ist das ihr Neuer“-Spekulationen, die vielleicht es einmal geben könnte.

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Noch nicht frisch verliebt
Aber so viel stellt Connor für den Moment klar: „Wir haben keine neuen festen Partner und vorerst auch keine Lust darauf, sondern genießen beide unser Leben. Mehr werdet ihr von mir hier darüber nicht hören.“ Um abschließend mit einem Augenzwinkern nachzusetzen: „Aber wer weiß: vielleicht auf der nächsten Platte.“

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