„Flo und ich sind kein klassisches Ehepaar mehr“

Trennung bei Sarah Connor: Die Sängerin gab gemeinsam mit Florian Fischer auf Instagram bekannt, dass sie „kein klassisches Ehepaar“ mehr sind. Ihre Beziehung habe „ihre Form verändert“, teilte die 46-Jährige in einem langen Posting auf Instagram mit.
Sie wolle Gerüchten und unnötigen Schlagzeilen zuvorkommen, schrieb Connor auf Instagram zu einem gemeinsamen Schnappschuss mit Florian, weshalb sie auf „etwas sehr Privates“ mit ihren Fans teilen möchte.
Trennung schon im Frühjahr
„Flo und ich sind bereits seit Frühjahr kein klassisches Ehepaar mehr“, ließ Connor die Bombe platzen.
Sehen Sie hier das Statement, das Sarah Connor zu ihrer Trennung auf Instagram veröffentlicht hat:
Und verriet weiter: „Wir verstehen uns (seitdem wieder) super gut, kommen gerade von 'nem Camping Trip zurück, teilen weiterhin unsere Wohnräume, arbeiten wie eh und je zusammen, und wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander.“
„Wir genießen unser Leben“
Nach den „ersten Monate der Umgewöhnung“ sei es „befreiend“, dass nun jeder den Raum für sich beanspruchen könne, den er braucht. „Was das genau heißt, ist einzig und allein unsere Sache“, stellte die Sängerin klar. „Jedenfalls geht es uns allen gut und wir genießen unser Leben zwischen Frankreich und Berlin.“
Weitere Erklärungen wollen Connor und Fischer, die seit 2013 verheiratet waren, nicht abgeben – etwa zu einem angeblichen „Liebes-Comback“- oder möglichen „Ist das ihr Neuer“-Spekulationen, die vielleicht es einmal geben könnte.
Noch nicht frisch verliebt
Aber so viel stellt Connor für den Moment klar: „Wir haben keine neuen festen Partner und vorerst auch keine Lust darauf, sondern genießen beide unser Leben. Mehr werdet ihr von mir hier darüber nicht hören.“ Um abschließend mit einem Augenzwinkern nachzusetzen: „Aber wer weiß: vielleicht auf der nächsten Platte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.