Was Politiker von Kanadas Premier lernen können

Mark Carney hat einmal einen Satz über sich gesagt, der wie eine Gebrauchsanweisung für seine Karriere klingt: „Wenn es keine Krise gibt, würden Sie mich nicht sehen.“ Und noch präziser: „Ich bin in Krisen am nützlichsten. In Friedenszeiten bin ich nicht so gut.“ Das war im Februar 2025, als Carney gerade dabei war, aus seiner Laufbahn als Zentralbanker und Finanzmanager eine politische Karriere zu zimmern. Zwei Monate später gewann er die Parlamentswahlen in Kanada. Als Nicht-Politiker.