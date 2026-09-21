Pilnacek-Vertraute erneut angeklagt: Bedingte Haft

Auch letzter Kontakt mit Pilnacek Thema

Der Pilnacek-Vertrauten wird nun nicht nur vorgeworfen, in Bezug auf den Verbleib des berüchtigten Laptops nicht die Wahrheit gesagt zu haben, sondern unter anderem auch, was den Kontakt zum damals suspendierten Justiz-Sektionschef angeht. So habe sie einmal gesagt, sie hätten fast stündlich Kontakt. Ein anderes Mal meinte sie, er habe ihr nicht mehr geantwortet. Auch zerpflückte die Staatsanwaltschaft jedes Wort über das letzte Gespräch mit Christian Pilnacek. Wurms Anwalt Volkert Sackmann ist empört: „Das ist sehr an den Haaren herbeigezogen, was da vorgeworfen wird.“