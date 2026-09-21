USA beobachten „stille“ chinesische Schiffe

Little tauschte sich in Norwegen auch mit internationalen Kollegen über den Umgang mit ähnlichen Aktivitäten russischer Forschungsschiffe aus. Es gebe zahlreiche Beispiele für hybride Bedrohungen, sagte der US-Kommandant mit Blick auf Russland. Als Beispiele nannte er unter anderem die Barentssee und die Ostsee. Die russische Regierung weist Vorwürfe zurück, illegal zu handeln oder US-Interessen zu bedrohen.