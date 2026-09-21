Seiltänzerin querte Zwillinghalden in Frankreich

Laut Berichten dauerte die Überquerung der Zwillingshalden in Loos-en-Gohelle etwas mehr als eine halbe Stunde. Die Halden sind pyramidenförmige, dunkle Berge aus Bergbau-Rückständen und erreichen laut Berichten eine Höhe von mehr als 180 Metern. Die Akrobatin war je nach Angaben in einer Höhe von 80 oder 100 Metern unterwegs.