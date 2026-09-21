In 100 Metern Höhe
Seiltänzerin querte Zwillinghalden in Frankreich
In Frankreich hat die Hochseilkünstlerin Tatiana-Mosio Bongonga einen spektakulären Drahtseilakt hingelegt: Sie hat die Zwillingshalden im Norden des Landes ohne Sicherung und Netz überquert. Diese sind mehr als 180 Meter hoch und zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Ungefähr 9000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen Bongonga am Sonntag zu, als sie die schwindelerregende Darbietung hinlegte. Die Distanz betrug etwa 400 Meter. Die Artistin war mit einem glänzenden silbernen Kostüm bekleidet und zeigte auf dem Weg auch akrobatische Figuren. Ihr Seil hatte einen Durchmesser von etwa 16 Millimetern.
Laut Berichten dauerte die Überquerung der Zwillingshalden in Loos-en-Gohelle etwas mehr als eine halbe Stunde. Die Halden sind pyramidenförmige, dunkle Berge aus Bergbau-Rückständen und erreichen laut Berichten eine Höhe von mehr als 180 Metern. Die Akrobatin war je nach Angaben in einer Höhe von 80 oder 100 Metern unterwegs.
Die Veranstaltung wurde auch musikalisch begleitet. Laut dem Veranstaltungsteam waren 200 Freiwillige im Einsatz, um beispielsweise das Seil am Boden zu stabilisieren, insbesondere bei Windböen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.