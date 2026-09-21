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In 100 Metern Höhe

Seiltänzerin querte Zwillinghalden in Frankreich

Ausland
21.09.2026 16:20
Die Hochseilkünstlerin Tatiana-Mosio Bongonga hat am Sonntag die Zwillingshalden in Frankreich ...
Die Hochseilkünstlerin Tatiana-Mosio Bongonga hat am Sonntag die Zwillingshalden in Frankreich ohne Sicherung und Netz überquert.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Frankreich hat die Hochseilkünstlerin Tatiana-Mosio Bongonga einen spektakulären Drahtseilakt hingelegt: Sie hat die Zwillingshalden im Norden des Landes ohne Sicherung und Netz überquert. Diese sind mehr als 180 Meter hoch und zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe.

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Ungefähr 9000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen Bongonga am Sonntag zu, als sie die schwindelerregende Darbietung hinlegte. Die Distanz betrug etwa 400 Meter. Die Artistin war mit einem glänzenden silbernen Kostüm bekleidet und zeigte auf dem Weg auch akrobatische Figuren. Ihr Seil hatte einen Durchmesser von etwa 16 Millimetern.

Laut Berichten dauerte die Überquerung der Zwillingshalden in Loos-en-Gohelle etwas mehr als eine halbe Stunde. Die Halden sind pyramidenförmige, dunkle Berge aus Bergbau-Rückständen und erreichen laut Berichten eine Höhe von mehr als 180 Metern. Die Akrobatin war je nach Angaben in einer Höhe von 80 oder 100 Metern unterwegs.

Der zurückgelegte Weg war etwa 400 Meter lang.
Der zurückgelegte Weg war etwa 400 Meter lang.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
Die Halden sind pyramidenförmige, dunkle Berge aus Bergbau-Rückständen.
Die Halden sind pyramidenförmige, dunkle Berge aus Bergbau-Rückständen.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
Freiwillige waren im Einsatz, um das Seil am Boden zu stabilisieren.
Freiwillige waren im Einsatz, um das Seil am Boden zu stabilisieren.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)

Die Veranstaltung wurde auch musikalisch begleitet. Laut dem Veranstaltungsteam waren 200 Freiwillige im Einsatz, um beispielsweise das Seil am Boden zu stabilisieren, insbesondere bei Windböen.

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