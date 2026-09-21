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Wie Cindy Crawford

Tod des Kindes: Diesen Schmerz kennen viele Stars

Stars & Society
21.09.2026 15:50
Supermodel Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber starb jetzt mit 27 Jahren. Diesen Schmerz, ein ...
Supermodel Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber starb jetzt mit 27 Jahren. Diesen Schmerz, ein Kind zu verlieren, mussten schon einige Weltstars durchleben. Ein Auszug.(Bild: Krone-Collage/Andreas Tröster, APA/Getty Images/AFP/Phillip Faraone)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Es ist wohl die schlimmste Erfahrung, die man als Elternteil machen kann: wenn das eigene Kind stirbt. Supermodel Cindy Crawford (60) durchlebt es gerade: Ihr Sohn Presley Gerber starb jetzt im Alter von 27 Jahren. Sie ist nicht der einzige Star, der sein Kind viel zu früh verloren hat.

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Ob unmittelbar nach der Geburt, durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung: Der Tod des eigenen Kindes gehört zu den schwersten Verlusten, die Eltern treffen können. Davor schützen weder Berühmtheit noch Erfolg oder Vermögen. Auch zahlreiche Stars mussten erleben, was es bedeutet, einen Sohn oder eine Tochter zu verlieren.

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