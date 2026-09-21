Munzinger: „Die Last war auf jeden Fall vorhanden“

Der UHK Krems hat in der bisherigen Saison nur Auswärtsspiele in der HLA Meisterliga bestritten. Im dritten Anlauf holen sich die Wachauer erstmals einen Sieg bei den BT Füchsen. Linkshänder und Topscorer Luca Munzinger spricht in „Handball – Das Magazin“ über den holprigen Start in die Saison, seine „neue“ Rolle im Team sowie die zukünftigen Karriere-Vorhaben.