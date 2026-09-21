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Prinzessin Alexandra

Carolines Tochter trägt Traumrobe von Grace Kelly

Royals
21.09.2026 16:00
Alexandra von Hannover verzauberte auf Instagram ihre Fans mit ihrem Outfit. Die Tochter von ...
Alexandra von Hannover verzauberte auf Instagram ihre Fans mit ihrem Outfit. Die Tochter von Prinzessin Caroline trug eine gelbe Givenchy-Robe, die einst ihre Oma Grace Kelly zum Strahlen brachte.(Bild: instagram.com/alex.hanover)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Erst vor wenigen Tagen hat Alexandra von Hannover ihre Verlobung mit Ben-Sylvester Strautmann bekannt gegeben. Jetzt überraschte sie ihre Fans auf Instagram mit einem ganz besonderen Look: Die hübsche Tochter von Prinzessin Caroline trug nämlich eine Traumrobe ihrer Oma Grace Kelly!

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Alexandra von Hannover ist längst als echte Fashionista bekannt. Ihr neuestes Outfit hatte aber einen außergewöhnlichen Hintergrund: Die Robe trug nämlich einst ihre Oma. Und das war bekanntlich Hollywood-Ikone Grace Kelly.

Alexandra so schön wie Grace Kelly
Das rückenfreie Vintage-Kleid in Gelb, das mit Pailletten besetzt ist, stammt von Givenchy. Fürstin Gracia Patricia trug den edlen Look bereits im Jahr 1962 während einer Pre-Wedding-Gala von Spaniens Ex-König Juan Carlos mit Alt-Königin Sofia. 

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Prinzessin Alexandra:

Und wie einst ihre wunderschöne Oma machte die 27-Jährige in dem Designerkleid einfach eine fantastische Figur! Das finden übrigens auch die User, die Prinzessin Alexandra, die zu den Fotos auf Instagram meinte, sie sei in einer „gelben Stimmung“, mit Komplimenten überhäufen.

Fans aus dem Häuschen
„Wow, du siehst genauso aus wie deine Großmutter in diesem gelben Kleid“, meinte ein Instagram-User. „Ein Tribut an die eigene Großmutter. Niemand ist besser dafür geeignet als diese Enkelin“, freute sich ein anderer Fan.

„So benimmt sich eine wahre Diva – ich liebe es, das zu sehen“, fand noch ein Fan. „Was für eine Klasse!“, jubelte wieder ein anderer.

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Wow-Robe passt zum Verlobungsring
Das Vintage-Stück ihrer Oma hat Alexandra aber wohl auch aus einem anderen Grund ausgewählt. Die Robe harmoniert nämlich mit ihrem Verlobungsring, der seit Kurzem an ihrem Finger funkelt.

Angesteckt wurde ihr dieser von ihrem Liebsten, Ben-Sylvester Strautmann, mit dem die Tochter von Prinzessin Caroline seit zehn Jahren liiert ist. Und der suchte für seine schöne Freundin einen gelben Diamanten von 4,8 Karat aus.

Mit dieser Bildergalerie machte Alexandra von Hannover vor gut einer Woche ihre Verlobung öffentlich:

Vor etwas mehr als einer Woche präsentierte Alexandra den Ring auch auf Instagram – und verkündete mit den Fotos offiziell ihre Verlobung. Zu der Bilderstrecke schrieb sie schlicht: „The marriage plot“ – „Die Hochzeits-Handlung“.

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