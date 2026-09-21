Raten Sie, was ein Kläranlagen-Taucher verdient

Wie läuft so ein Tauchgang ab?

Wir tauchen ab mit ganz normalen Bleischuhen und wir stehen. Also, wir arbeiten im Stehen und im Krabbeln. Wir haben keine Flossen, mit denen wir herumschwimmen. Wir schlagen uns Stiegen in den Schlamm und das ist am nächsten Tag auch noch da, weil das richtig harter Sand ist. Wichtig ist, dass wir uns langsam bewegen. Nie schnell, immer überlegt und stetig. Die Hitze spürt man sehr beim Tauchen, weil der Anzug aus Latex ist und Temperatur nicht isoliert.