Bulgarien-Stichwahl: Präsidentin Jotowa vorn

Ukrainekrieg prägt Wahl

Der Ukrainekrieg unweit von Bulgarien spielt für die Wahl in dem Land an der Ostflanke der NATO eine wichtige Rolle. Jotowa setzte sich im Wahlkampf immer wieder für eine Friedenslösung für die Ukraine durch Verhandlungen mit Russland ein. Sie sagte, sie wolle eine bulgarische „Präsidentin des Friedens“ sein.