Auto riss bei Unfall Strommast aus Verankerung

Komplett ausgerissen und zerstört hat ein Auto bei einem Unfall am Montagmorgen einen Strommast in Thalgau (Salzburg). Der Fahrer war gegen 7 Uhr von der Henndorfer Landesstraße (L241) abgekommen. Feuerwehr und Rettung mussten ihn aus seinem Fahrzeug befreien.
Nach der erfolgreichen Rettung des Lenkers wartete die Feuerwehr noch auf Experten des Notdienstes der Salzburg AG. Erst danach konnten die Aufräumarbeiten durchgeführt und das Auto von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.
Wie es zu dem Unfall im Ortsteil Obervetterbach kommen konnte, war vorerst nicht klar. Im Einsatz war neben Feuerwehr, Rotem Kreuz und Abschlepper auch die Polizei. Insgesamt dauerten die Arbeiten knapp eine Stunde.
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