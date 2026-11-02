Auf Jobsuche liegen im Paddock die Nerven blank

Gegen Saisonende wird es in der Formel 1 doch noch untergriffig. Nicht an der Spitze, sondern im Rummel um die Vergabe der letzten Cockpits für die nächste Saison. Da musste sich etwa Liam Lawson in Mexiko nach einem Trainings-Zwischenfall mit Max Verstappen vom Holländer anhören: „Ich würde klüger handeln. Wenn du um dein Cockpit kämpfst, ist das kein sehr intelligentes Verhalten.“