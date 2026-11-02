Familiennachzug: Kirche kritisiert Quotenregelung

Wie berichtet, hat die Bundesregierung am Freitag die Niederlassungsverordnung präsentiert. Diese sieht vor, dass in diesem Jahr und 2027 jeweils 314 Personen per Familienzusammenführung nach Österreich kommen dürfen. Nicht berücksichtigt sind 60 „absolute Härtefälle“, denen heuer bereits ein Nachzug erlaubt wurde. Vor zwei Jahren waren noch 9254 Menschen über den Familienzusammenzug nach Österreich gekommen. Die Begrenzung begründet die Regierung unter anderem damit, Systeme wie den Bildungsbereich vor weiterer Überlastung zu schützen. Am Freitag wurden zwei Verordnungen in Begutachtung geschickt.