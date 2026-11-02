Bayerns „Pferdelunge“ avanciert zum Taschenmesser

Dauerläufer – und plötzlich auch gut für Tore: Nur Weltfußballer Harry Kane schoss bei Bayerns 2:2 gegen Dortmund öfter auf das Tor als Teamspieler Konrad Laimer. Der heute selbstverständich auch im ÖFB-Aufgebot von Ralf Rangnick für die finalen Nations-League-Spiele stehen wird.