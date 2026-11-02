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Laimer in Hochform

Bayerns „Pferdelunge“ avanciert zum Taschenmesser

Fußball International
02.11.2026 05:42
Für Konrad Laimer war‘s „emotional“.
Für Konrad Laimer war‘s „emotional“.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von Stefan Schnittka
Von Stefan Schnittka

Dauerläufer – und plötzlich auch gut für Tore: Nur Weltfußballer Harry Kane schoss bei Bayerns 2:2 gegen Dortmund öfter auf das Tor als Teamspieler Konrad Laimer. Der heute selbstverständich auch im ÖFB-Aufgebot von Ralf Rangnick für die finalen Nations-League-Spiele stehen wird.

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Die Vertragsverlängerung mit ihm hatte sich lange hingezogen, spätestens seit dem für Dortmund schmeichelhaften 2:2 im „Clasico“ in München wissen die Bayern, was sie an Konrad Laimer haben.

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